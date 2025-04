Lautaro Martinez salda il conto al ristorante di Corbetta

Corbetta, aveva destato scalpore non tanto per il gesto vile, quanto perché quel ristorante dà opportunità. Milanotoday.it - Lautaro Martinez salda il conto al ristorante di Corbetta Leggi su Milanotoday.it Qualche giorno fa un cliente si era seduto al tavolo, aveva ordinato cibo e vino e poi con una scusa era riuscito ad andarsene senza pagare. La vicenda, avvenuta all'Osteria Din Don Dan di, aveva destato scalpore non tanto per il gesto vile, quanto perché queldà opportunità.

Potrebbe interessarti anche:

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo

Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato ...

Nuovo DS, obiettivo Lautaro Martinez: contatti già avviati

Allarme in casa Inter per le ultime notizie di mercato su Lautaro Martinez: assalto all’argentino Anche in una stagione come quella attuale, con alcuni momenti di digiuno prolungati, l’importanza di ...

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio. IL COMUNICATO ...

Scappa senza pagare nel ristorante gestito da disabili: il conto alla fine lo paga un calciatore. Cliente scappa senza pagare, al Din Don Dan di Corbetta arriva la solidarietà di Lautaro Martinez: in dono la sua maglia ufficiale. Cliente scappa senza pagare al Din Don Dan di Corbetta arriva la solidarietà di Lautaro Martinez in dono la sua maglia ufficiale. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Cliente scappa senza pagare, al Din Don Dan di Corbetta la solidarietà di Lautaro Martinez: in dono la sua maglia ufficiale - Dopo la truffa al ristorante inclusivo, il cuore grande del giocatore dell’Inter: un atto che dice più di mille parole, un abbraccio sincero, un gol diretto all’anima ...

Come scrive milano.corriere.it: Corbetta, Lautaro Martinez paga il conto del cliente disonesto scappato dal ristorante gestito da giovani disabili - Il bomber dell'Inter ha saldato i 100 euro di conto al ristorante Din Don Dan di Corbetta dopo che un cliente era scappato senza pagare. Il pranzo è stato pagato due volte, dopo che anche la compagna ...

Secondo msn.com: Lautaro Martinez e il 'caso bestemmia': perché non è stato squalificato? - L'attaccante dell'Inter ha patteggiato dopo era stato accusato di espressione blasfema ...