InCantoDay giovani talenti si esibiscono al Conservatorio Martucci

Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno ospiterà il prossimo 16 aprile 2025 la prima edizione di InCantoDay, un evento che celebra l’arte del canto e valorizza i giovani talenti locali. La manifestazione vedrà protagonisti. Salernotoday.it - "InCantoDay", giovani talenti si esibiscono al Conservatorio Martucci Leggi su Salernotoday.it In occasione della Giornata Mondiale della Voce (World Voice Day), il“Giuseppe” di Salerno ospiterà il prossimo 16 aprile 2025 la prima edizione di, un evento che celebra l’arte del canto e valorizza ilocali. La manifestazione vedrà protagonisti.

Potrebbe interessarti anche:

Concerto dei giovani talenti della Scuola Cre Artis alla chiesa di Santa Maria di Castello

Venerdì 7 febbraio, alle ore 21, la suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria di Castello (salita di Santa Maria di Castello 15), nel cuore del centro storico di Genova, ospiterà un evento ...

Giorno del Ricordo, un concorso nazionale per i giovani talenti

Una installazione che sappia interpretare, in chiave artistica, i temi legati alla memoria delle foibe, del confine orientale e dell'esodo giuliano-dalmata. E' rivolto a tutti i giovani talenti delle ...

Francesco Murano, Domenico Orefice, Dennj e gli altri designer emergenti da tenere d’occhio: ecco i giovani talenti visti alla Fashion Week

Nonostante l’Italia abbia un problema con la definizione di talento emergente, appellativo con cui spesso vengono definiti designer dalla carriera più che ventennale, sembra che quest’ultima Milano ...

"InCantoDay", giovani talenti si esibiscono al Conservatorio Martucci. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Nasce il bando per «giovani talenti»: fino a 350mila euro per persone e start up under 40: ecco come partecipare - Sono aperte le candidature per il bando «Giovani Talenti - acceleratore di business» lanciato da Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. (FVC), società costituita nel settembre 1983 su iniziativa ...