Infortunio McKennie cosa filtra in vista di Parma Juve Ultimissimi aggiornamenti dopo l’allenamento al JTC

Infortunio McKennie: le condizioni del centrocampista americano in vista di Parma Juve. Come sta dopo lo stop col Lecce, ultimeLa Juve è tornata in campo al JTC nella ripresa gli allenamenti post giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudor dopo la vittoria con il Lecce. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro il Parma.Come appreso da Juventusnews24, Weston McKennie ha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni in vista del prossimo match al Tardini. L’americano ha accusato un affaticamento alla coscia destra nel match dello Stadium contro il Lecce, uscendo al 65? per far posto a Cambiaso.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio McKennie: cosa filtra in vista di Parma Juve. Ultimissimi aggiornamenti dopo l’allenamento al JTC Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: le condizioni del centrocampista americano indi. Come stalo stop col Lecce, ultimeLaè tornata in campo al JTC nella ripresa gli allenamenti post giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudorla vittoria con il Lecce. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro il.Come appreso dantusnews24, Westonha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni indel prossimo match al Tardini. L’americano ha accusato un affaticamento alla coscia destra nel match dello Stadium contro il Lecce, uscendo al 65? per far posto a Cambiaso.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Infortunio Cambiaso, l’esterno torna a disposizione per il big match con l’Inter? Cosa filtra

di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, l’esterno torna a disposizione di Thiago Motta per il big match con l’Inter? Cosa filtra in vista della sfida di domenica sera L’edizione odierna di ...

Infortunio Zielinski, svelate le condizioni del polacco: ecco cosa filtra, i tempi di recupero

di RedazioneInfortunio Zielinski, Sky svela le condizioni del polacco dell’Inter, ecco cosa filtra, i tempi di recupero per il centrocampista di Simone Inzaghi L’infortunio di Piotr Zielinski sta ...

Infortunio Araujo, il difensore obbligato al cambio in Siviglia Barcellona: cosa è successo all’ex obiettivo della Juve – FOTO

di Redazione JuventusNews24Infortunio Araujo, brutto colpo per il difensore del Barcellona: l’ex obiettivo della Juve si ferma dopo 20? Il Barcellona perde per infortunio Araujo, difensore ...

Infortunio McKennie: come sta in vista di Parma Juve. NEWS – Cosa filtra sugli stop di Dovbyk, McKennie e Chukwueze! Loftus, Barella, Weah, Simeone…. Infortunio McKennie: l'americano ci proverà stamattina. Scatto Douglas Luiz, cosa filtra dalla Continassa. Juve-Lazio: l’unico dilemma. Gazzetta: “Sospiro di sollievo per Yildiz, cosa filtra su McKennie e Conceicao”. Infortunio McKennie, tra Bologna e City: ultime sul rientro. Ne parlano su altre fonti

sport.sky.it riferisce: Juventus, le condizioni di Koopmeiners e McKennie in vista della trasferta di Parma - Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus, le condizioni di Koopmeiners e McKennie in vista della trasferta di Parma ...

Segnala calcioblog.it: Juventus, infortuni: scoperte le vere condizioni fisiche di Koopmeiners e McKennie - La Juve vince ma perde Koopmeiners e McKennie per infortunio. L’infermeria bianconera tiene banco: quali sono i possibili scenari per il loro rientro in campo? La Juventus festeggia la vittoria di mis ...

Lo riporta juventusnews24.com: Infortunio McKennie: il texano ha messo Parma Juve nel mirino, ma Tudor potrebbe lasciarlo in panchina! Il motivo - Infortunio McKennie: il texano ha messo Parma Juve nel mirino, ma Tudor potrebbe lasciarlo in panchina! Il motivo dietro a questa possibile scelta Archiviata la vittoria all’Allianz Stadium contro il ...