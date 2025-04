Liberazione e fondi polemica sul emendamento di Rosaria Tassinari Fi Il Pd

polemica è stato ritirato un emendamento della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, che dirottava i fondi per le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione al costituendo Museo della Resistenza di Milano. La parlamentare azzurra "per sgombrare il campo da ogni equivoco". Forlitoday.it - Liberazione e fondi, polemica sull'emendamento di Rosaria Tassinari (Fi). Il Pd: Leggi su Forlitoday.it Dopo una accesaè stato ritirato undella deputata di Forza Italia, che dirottava iper le celebrazioni per gli 80 anni dellaal costituendo Museo della Resistenza di Milano. La parlamentare azzurra "per sgombrare il campo da ogni equivoco".

