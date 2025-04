Pfas e schiume antincendio esposto associazioni a 36 Procure

associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35 Procure italiane – per chiedere verifiche sulla possibile contaminazione da Pfas nei presidi antincendio dei Vigili del fuoco, in particolare durante le esercitazioni con schiumogeni contenenti Pfoa (una .L'articolo Pfas e schiume antincendio, esposto associazioni a 36 Procure proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare” Leggi su .com (Adnkronos) – Un gruppo diimpegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato unalla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35italiane – per chiedere verifiche sulla possibile contaminazione danei presididei Vigili del fuoco, in particolare durante le esercitazioni con schiumogeni contenenti Pfoa (una .L'articoloa 36proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cureObesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuiteObesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studioSalute, Conni (Med-El): “‘Sound of Sensation’ fa conoscere importanza impianto cocleare”

Potrebbe interessarti anche:

PFAS e schiume antincendio: 36 esposti alle Procure. ISDE, ADiC, Movimento Consumatori e Medicina Democratica chiedono verità e tutele per i Vigili del Fuoco

Un’azione senza precedenti è stata avviata da ISDE (Medici per l’Ambiente), ADiC, Movimento Consumatori e Medicina Democratica per richiamare l’attenzione sulla possibile contaminazione da PFAS ...

L’ombra dei Pfas dietro la morte di 4 vigili del fuoco ad Arezzo: indagine su tute e schiume antincendio. E parte lo screening di massa

Si sospetta un legame tra la morte di quattro vigili del fuoco, avvenuta tra ottobre 2022 e dicembre 2023, e i Pfas, i cosiddetti ‘inquinanti eterni’ pericolosi per l’uomo e l’ambiente. Perché tutti ...

Pfas e schiume antincendio, esposto associazioni a 36 Procure

(Adnkronos) – Un gruppo di associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35 Procure italiane – per ...

Pfas nelle schiume antincendio: esposto di Isde e consumatori a 36 procure. PFAS e vigili del fuoco, esposto a 36 Procure su esposizione e rischi. ISDE - ADIC - MOVIMENTO CONSUMATORI - MEDICINA DEMOCRATICA * PFAS E SCHIUME ANTINCENDIO: «ESPOSTO A 36 PROCURE IN ITALIA, PER CHIEDERE VERIFICHE NEI PRESIDI DEI VVF. PFAS e schiume antincendio: 36 esposti alle Procure. ISDE, ADiC, Movimento Consumatori e Medicina Democratica chiedono verità e tutele per i Vigili del Fuoco. Pfas e schiume antincendio esposto associazioni a 36 Procure. L’esposizione ai Pfas dei Vigili del fuoco. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Pfas e schiume antincendio, esposto associazioni a 36 Procure - (Adnkronos) - Un gruppo di associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo - e successivamente ad altre 35 Procure italiane - per chied ...

Si apprende da tecnologia.libero.it: Pfas, cosa sono e dove si trovano: i prodotti di uso quotidiano più contaminati - I Pfas sono inquinanti con una resistenza chimica estrema, che li rende largamente impiegati: cosa ha scoperto un'indagine su oggetti d'uso comune?

Segnala repubblica.it: Pfas, ancora voi: le sostanze chimiche dannose rilevate in un prodotto su cinque in Europa - L’indagine di Altroconsumo e altre otto associazioni di consumatori ha anche trovato 10 prodotti, venduti in Italia, che saranno illegali dal 2026 ...