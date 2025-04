La stazione Centrale si rinnova al via i lavori nello scalo da oltre 9 milioni di viaggiatori

stazione Centrale si rinnova. Nuovi tappeti mobili per spostarsi all’interno dello scalo ferroviario e migliorare la gestione degli spazi con un cantiere diviso in quattro fasi e lavori che dureranno fino al 2026.Il gruppo Grandi stazioni retail e Fs hanno annunciato un progetto di. Milanotoday.it - La stazione Centrale si rinnova: al via i lavori nello scalo da oltre 9 milioni di viaggiatori Leggi su Milanotoday.it Lasi. Nuovi tappeti mobili per spostarsi all’interno delloferroviario e migliorare la gestione degli spazi con un cantiere diviso in quattro fasi eche dureranno fino al 2026.Il gruppo Grandi stazioni retail e Fs hanno annunciato un progetto di.

Potrebbe interessarti anche:

Molestano i passeggeri al Metropark della Stazione Centrale, poi uno di loro picchia i poliziotti: arrestato

In manette, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è finito un giovane di 22 anni originario del Marocco, che è stato anche denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a ...

Vienna, allarme terrorismo: evacuata la stazione centrale

Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia austriaca sembra abbia lanciato “un allarme terrorismo” alla stazione centrale di Vienna. Immediato è stato “l’ordine di lasciare” lo snodo ...

Metro verde Milano bloccata per malore improvviso di un passeggero di 60 anni, sospesa per 60 minuti la tratta Stazione Centrale - Garibaldi - VIDEO

Atm: "Il servizio è sospeso tra Centrale e Garibaldi. Stiamo dando assistenza a una persona che sta male a bordo di un treno" Nella mattina di mercoledì 5 dicembre 2025, la metro verde di Milano è ...

La stazione Centrale si trasforma: al via i lavori per rinnovare lo scalo con un cantiere in 4 fasi. Milano, la stazione Centrale si fa bella: parte la nuova riqualificazione. Roma San Pietro, la stazione si rinnova per il Giubileo 2025. Un nuovo biglietto da visita per la città termale: Viale Stazione si rinnova. I progetti di rinnovo per Albergheria e via Roma, così il centro storico di Palermo cambierà volto. Milano | Greco – Cantiere rinnovo stazione Fs Greco Pirelli: febbraio 2025. Ne parlano su altre fonti

Come scrive monza-news.it: Monza rinnova il piazzale della stazione: ecco in che modo camnierà - A Monza, il piazzale della stazione in via Arosio si sta trasformando grazie a un intervento di riqualificazione che vede operai e macchinari al lavoro per rinnovare l’area. Il progetto, voluto dal co ...