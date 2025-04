Milan Futuro ai playout senza Camarda e Jimenez Ecco le tue armi in più

Milan Futuro, se dovesse disputare i playout, non potrà contare su Francesco Camarda e Alex Jimenez: Ecco le armi in più per uscirne bene Pianetamilan.it - Milan Futuro, ai playout senza Camarda e Jimenez? Ecco le tue armi in più Leggi su Pianetamilan.it Il, se dovesse disputare i, non potrà contare su Francescoe Alexlein più per uscirne bene

Lucchese, penalizzazione e incubo playout: salvezza con il Milan futuro

La Lucchese è vicina a un vero e proprio terremoto: penalizzazione in vista e rischio di giocarsi la salvezza contro il Milan Futuro

Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata

A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai playout. A questo proposito, ieri la ...

Spal-Milan Futuro, biancazzuri al Mazza per tirarsi fuori dalla zona playout DIRETTA ALLE 15

E' una sfida fra due formazioni invischiate nella parte basse della classifica di Serie C, quella che frappone, allo stadio Mazza alle 15 di sabato 1 febbraio, da una parte i padroni di casa della ...

