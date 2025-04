News.robadadonne.it - David e Victoria Beckham: “Sapete perché stiamo ancora insieme?”

Una delle coppie vip più ammirate e invidiate al mondo è sicuramente quella formata da– ieri si chiamavaAdams, poiché successivamente ha preso il nome del marito. Lui è un calciatore britannico in pensione: per lo più ha militato nelle file del Manchester United, per poi girare il mondo grazie al calciomercato (è stato anche nella formazione del Milan). Lei è un ex Spice Girl, Posh Spice per la precisione, una di quelle cinque ragazze inglesi che ci hanno fatto sognare e ballare negli anni ’90. E proprio a un certo punto degli anni ’90, il calciatore e la cantante si sono trovati, si sono innamorati e sonoda allora.Com’è iniziata la loro storia d’amoreIn una puntata del Tonight Show,ha raccontato che il loro primo incontro sia avvenuto all’inizio del 1997 durante una partita di calcio di beneficenza in cui giocava.