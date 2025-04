Sirtori bagagliaio del auto pieno di vestiti appena rubati due denunciati

Ilgiorno.it - Sirtori, bagagliaio dell'auto pieno di vestiti appena rubati: due denunciati

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 15 aprile 2025 – Prima una maglietta, poi un pantalone, dopo un'altra maglietta. Alla fine hanno quasi riempito letteralmente ildiuno ad uno, senza pagarne nemmeno uno. I carabinieria Radiomobile di Merate hanno fermato due taccheggiatori che hanno svuotato gli scaffali di un negozio di abbigliamento sportivo di. Sono due amici brianzoli, di 40 anni uno, di 50 il secondo, entrambi residenti in provincia di Monza. I due hanno agito ingiorno, a negozio aperto, spacciandosi per normali clienti curiosi in cerca di qualcosa da comperare. Per non farsi notare, a più riprese hanno rubato diversi capi di abbigliamento. Lo strano via-vai e il dentro e fuori dal negozio non è però sfuggito agli addetti alla sicurezza, che hanno avvisato dei movimenti sospetti gli operatori del 112.