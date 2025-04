Uomini e Donne Ilaria Volta svela Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio

Ilaria Volta svela retroscena inediti su Agnese De Pasquale e Vincenzo La Scala, parlando anche del perché è finita con il cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ilaria Volta svela: ''Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio'' Leggi su Comingsoon.it retroscena inediti suDe Pasquale eLa Scala, parlando anche del perché è finita con il cavaliere del trono over di

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne: Chi è Lucia Melillo? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Lucia, la dama bionda del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto infuriare Gemma!

Uomini e Donne, Damiano Foti svela perché ha deciso di abbandonare il programma

L'ex cavalieredi Uomini e Donne Damiano Foti ha raccontato perché ha deciso di abbandonare il dating show! Ecco cosa ha dichiarato!

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 3 aprile 2025 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, anticipazioni oggi, giovedì 3 aprile 2025 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono ...

Uomini e Donne, Ilaria Volta svela: ''Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio''. Ilaria Volta, da Civitanova Marche a Uomini e Donne: “Non permetterò mai a nessuno di mettermi i piedi in testa!”. Uomini e Donne, scoppia il caos per il ritorno di Ilaria e Vincenzo. Barbara rischia la querela, la replica di Maria De Filippi. Uomini e Donne, cavaliere del Trono Over nei guai: "manipolatore e su app di incontri", arrivano segnalazioni. Uomini e Donne, Ilaria Volta: "È davvero finita con Vincenzo! Alla fine avevano ragione Tina e Gianni". Uomini e Donne, De Filippi manda a casa Vincenzo e lui risponde: "Non ho recitato". Ne parlano su altre fonti

Riporta isaechia.it: Uomini e Donne, Ilaria Volta racconta dei retroscena inediti sulla conoscenza tra il suo ex Vincenzo La Scala e Agnese De Pasquale - Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo, l’ex dama di Uomini e Donne Ilaria Volta. L’ex protagonista del parterre del Trono over di Maria De Filippi ha avuto in passato una breve frequentazione con ...

Secondo alphabetcity.it: Chi è Ilaria Volta di Uomini e Donne: età, lavoro, relazioni e cosa è successo oggi - Tra le nuove protagoniste che stanno facendo parlare il pubblico di Uomini e Donne, un nome spicca su tutti: Ilaria Volta. Volto elegante, temperamento deciso e un passato sentimentale che nelle ultim ...

Si apprende da ilsussidiario.net: Agnese De Pasquale: rivelazione su Vincenzo Scala a Uomini e Donne/ “Mi ha scritto Ilaria Volta, la sua ex…” - Agnese De Pasquale si lascia andare ad una rivelazione a Uomini e Donne su Vincenzo Scala e l'ex compagna Ilaria Volta.