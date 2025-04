Nordio non rinuncia alla sigaretta dopo il caffè all’incontro con l’Anm

sigaretta e caffè. I partecipanti parlano di un clima cordiale e collaborativo tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la delegazione dell’Associazione nazionale magistrati guidati dal presidente Cesare Parodi, durante l’incontro tenutosi questa mattina a via Arenula, nello studio del Guardasigilli. A testimoniarlo sono anche le immagini della riunione diffuse dal Ministero. I presenti parlano riuniti seduti su poltrone di pelle, attorno a un tavolino. Agli ospiti viene servito anche un caffè, dopo il quale Nordio non rinuncia – come si vede dalle immagini – a fumare una sigaretta, sebbene sia vietato all’interno degli uffici pubblici. Lapresse.it - Nordio non rinuncia alla sigaretta dopo il caffè all’incontro con l’Anm Leggi su Lapresse.it . I partecipanti parlano di un clima cordiale e collaborativo tra il ministro della Giustizia Carloe la delegazione dell’Associazione nazionale magistrati guidati dal presidente Cesare Parodi, durante l’incontro tenutosi questa mattina a via Arenula, nello studio del Guardasigilli. A testimoniarlo sono anche le immagini della riunione diffuse dal Ministero. I presenti parlano riuniti seduti su poltrone di pelle, attorno a un tavolino. Agli ospiti viene servito anche unil qualenon– come si vede dalle immagini – a fumare una, sebbene sia vietato all’interno degli uffici pubblici.

