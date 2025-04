Bero Snaut live set al PunkFunk un viaggio inedito tra ambient elettronica e idm

live-set di Bero Snaut (ambient/elettronica/IDM da Roma), in programma al PunkFunk giovedì 24 aprile alle ore 22.30. Dietro questo. Palermotoday.it - Bero Snaut live-set al PunkFunk: un viaggio inedito tra ambient, elettronica e idm Leggi su Palermotoday.it Voli pindarici, trance ipnotiche, danze furiose e orchestre di gamelan spaziali: non è l’incipit della sinossi di un film in uscita, bensì ciò che caratterizza il-set di/IDM da Roma), in programma algiovedì 24 aprile alle ore 22.30. Dietro questo.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di ...

LIVE Paolini-Cristian 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lunga la difesa di dritto di Cristian. 15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione l’azzurra. 0-15 Attacca di dritto e fa punto Paolini. Serve subito ...

Arrivano altre novità per Gemini che investono Live e le risposte testuali

Stanno arrivando un paio di novità per Gemini: la prima investe Gemini Live; la seconda migliora le risposte contenenti blocchi di codice. L'articolo Arrivano altre novità per Gemini che investono ...

Bero Snaut live-set al PunkFunk: un viaggio inedito tra ambient, elettronica e IDM. Bero Snaut live-set al PunkFunk: un viaggio inedito tra ambient, elettronica e IDM. Ne parlano su altre fonti

Nota di blogsicilia.it: Bero Snaut live-set al PunkFunk: un viaggio inedito tra ambient, elettronica e IDM - Voli pindarici, trance ipnotiche, danze furiose e orchestre di gamelan spaziali: non è l’incipit della sinossi di un film in uscita, bensì ciò che caratterizza il live-set di BERO SNAUT […] ...