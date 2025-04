Stellantis Un 2024 deludente Elkann annuncia nuovo CEO entro il 2025

2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti. Elkann ha confermato che la nomina del nuovo amministratore delegato è prevista entro la prima metà del 2025. "Con l'attuale percorso di tariffe dolorose e regolamenti troppo rigidi, l'industria automobilistica americana ed europea è a rischio", ha detto il presidente di Stellantis. "Sarebbe una tragedia, perché l'industria automobilistica è fonte di posti di lavoro, innovazione e comunità forti. Ma non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l'Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata.

Stellantis, nel 2024 l’utile è crollato del 70% a 5,5 miliardi di euro

Il dividendo è stato più che dimezzato da 1,55 a 0,68 euro, i ricavi sono scesi del 17% e il flusso di cassa industriale è negativo per 6 miliardi

Stellantis, nel 2024 crolla l'utile netto a €5,5 mld (-70%) e ricavi a €156,9 mld (-17%); previsioni per il 2025 positive

Nel 2025 Stellantis stima una crescita positiva dei ricavi netti, un margine di reddito operativo positivo a una cifra e flusso di cassa industriale positivo Stellantis, nel 2024 crolla l'utile ...

Stellantis, utile netto 5,5 mld nel 2024. Elkann “Miglioreremo nel 2025”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma ...

