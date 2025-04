Carlos Alcaraz A Montecarlo non ho offerto un grande tennis Favorito sulla terra 6 7 possono vincere

Carlos Alcaraz si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 del mondo ha parlato in conferenza, soffermandosi sulle aspettative dei tifosi: "vincere ogni partita due set a zero o comunque non perdere mai. Il livello delle richieste è alto, anche se riconosco che ci sono stati dei risultati che per alcune persone. anche per me stesso a dire la verità, non sono stati quelli che mi aspettavo. Sono passati quattro anni e ho imparato molte cose, ora do importanza a ciò che lo merita. Ci sono alcune sconfitte che per molti non sono state spiegabili, ma per me non ci sono sconfitte che non lo siano perché sono tutti insegnamenti, quindi è ora di guardare avanti. Parlare è facile e gratuito, soprattutto quando qualcuno ha delle aspettative e non le mantiene".

