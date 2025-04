Governo il primo ministro del Montenegro incontra Meloni a Palazzo Chigi

primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic, è arrivato a Palazzo Chigi accolto dalla premier Giorgia Meloni e dal picchetto d’onore dei lancieri di Montebello. Dopo il saluto nel cortile del Palazzo e l’esecuzione degli inni nazionali, il bilaterale con la presidente del Consiglio. Lapresse.it - Governo, il primo ministro del Montenegro incontra Meloni a Palazzo Chigi Leggi su Lapresse.it Ildel, Milojko Spajic, è arrivato aaccolto dalla premier Giorgiae dal picchetto d’onore dei lancieri di Montebello. Dopo il saluto nel cortile dele l’esecuzione degli inni nazionali, il bilaterale con la presidente del Consiglio.

