Inzaghi Quando le partite sono di andata e ritorno bisogna andare cauti Kompany è un allenatore intelligente

