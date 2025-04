Via Crucis al Colosseo Papa Francesco ha preparato le meditazioni

La salute del Papa, che continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta, continua a migliorare: ne è segno anche il fatto che nelle ultime uscite non aveva le cannule per la somministrazione di ossigeno. È in miglioramento - ha riferito oggi la Sala stampa vaticana - dal punto di vista motorio, respiratorio e per quanto riguarda l'uso della voce. Il Pontefice continua la sua attività con incontri di lavoro, in particolare con alcuni superiori di Curia, tra i quali ieri il prefetto per le Cause dei santi, cardinal Marcello Semeraro. È stato lo stesso Papa Francesco a preparare i testi per le meditazioni della tradizionale Via Crucis che si svolgerà venerdì sera al Colosseo. Il rito del venerdì santo sarà presieduto dal cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. I testi del Papa verranno pubblicati lo stesso venerdì.

