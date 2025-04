Zonawrestling.net - Randy Orton: “Sarebbe un peccato non vedere una RKO a WrestleMania, no?!”

non ha ancora un incontro fissato per41, ma non pensate nemmeno per un secondo che abbia rinunciato a guadagnarsi un posto.Con Kevin Owens costretto a rinunciare a causa di un infortunio, The Viper si è ritrovato senza un avversario per il mega evento di due notti della WWE a Las Vegas. Ma in una nuova intervista rilasciata a Complex,ha chiarito di essere ancora alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa, che giustifichi l’esecuzione della RKO al Grandest Stage of Them All.“Rimango ottimista e penso che, non per sembrare uno stronzo presuntuoso o altro, ma penso che. è difficile per me anche solo dirlo, ma penso che lo star power cheha nel mondo del wrestling professionistico o in questa bolla o in qualsiasi modo lo si voglia chiamare, è unico”, ha detto.