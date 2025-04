Lothar Matthaus avvisa Kompany Muller deve giocare senza di lui… Kane Non è in crisi sa segnare e segnerà ancora

Lothar Matthaus, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League Lothar Matthaus, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport DE della sfida di domani sera a Sin Siro con in palio un posto in semifinale di Champions . Calcionews24.com - Lothar Matthaus avvisa Kompany: «Muller deve giocare, senza di lui… Kane? Non è in crisi: sa segnare e segnerà ancora» Leggi su Calcionews24.com Le parole di, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, doppio ex di Inter e Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport DE della sfida di domani sera a Sin Siro con in palio un posto in semifinale di Champions .

Potrebbe interessarti anche:

Lothar Matthäus: dal Bayern Monaco all’Inter dei record e ritorno, leggenda bavarese al top in nerazzurro

Senza nulla togliere agli altri doppi ex di Bayern Monaco e Inter, c`è un giocatore che più di tutti è riuscito a scrivere la storia di entrambi...

Le SBC di FC 25, Lothar Matthäus (Icona Tuono)

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Lothar Matthäus uscita in data 26 gennaio ...

Lothar Matthäus: dal Bayern Monaco all’Inter dei record e ritorno, leggenda bavarese al top in nerazzurro

Senza nulla togliere agli altri doppi ex di Bayern Monaco e Inter, c`è un giocatore che più di tutti è riuscito a scrivere la storia di entrambi...

Bayern-Inter, il doppio ex non ha dubbi: "Atmosfera speciale all’Allianz. Segna l’1-0 dopo 5'". Matthaus avvisa: "L'Inter non ha la qualità del Bayern, pure con gli infortuni". Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Lothar Matthäus durissimo contro Vincent Kompany: "È stato umiliante". Foto - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Lo riporta gazzetta.it: Matthäus: "Inter, l'occasione è buona... Ma col Bayern non pensare solo a difenderti" - Dalla sua casa bavarese, poche ore prima di sedersi in postazione all’Allianz Arena, Lothar Matthäus può concentrarsi ... in questa situazione per Kompany”. L’ha sorpresa l’impatto ...

Secondo tuttomercatoweb.com: Matthaus: "L'Inter non ha la qualità del Bayern, ma è compatta e forte fisicamente" - Lothar Matthaus ha passato una gran parte della sua carriera al Bayern Monaco e all'Inter. Il tedesco infatti ha giocato a Monaco di Baviera dall'84 all'88 e a Milano dall'88 al 92'. Intervistato ...