Harvard ecco le richieste dell’amministrazione Trump per adeguarsi alle politiche federali – il testo integrale con traduzione

Harvard University Ufficio del Presidente Massachusetts Hall Cambridge, MA 02138Penny Pritzker Membro di spicco, Harvard Corporation Harvard Corporation Massachusetts Hall Cambridge, MA 02138Egregio Dott. Garber:Gli Stati Uniti hanno investito nelle operazioni dell’Università di Harvard a causa del valore per il paese della scoperta scientifica e dell’eccellenza accademica. Ma un investimento non è un diritto acquisito. Dipende dal fatto che Harvard rispetti le leggi federali sui diritti civili, e ha senso solo se Harvard promuove il tipo di ambiente che produce creatività intellettuale e rigore accademico, entrambi antitetici alla gabbia ideologica.Negli ultimi anni, Harvard non è stata all’altezza sia delle condizioni intellettuali che di quelle relative ai diritti civili che giustificano l’investimento federale. Ilfattoquotidiano.it - Harvard, ecco le richieste dell’amministrazione Trump per “adeguarsi” alle politiche federali – il testo integrale con traduzione Leggi su Ilfattoquotidiano.it ???Dott. Alan M. Garber PresidenteUniversity Ufficio del Presidente Massachusetts Hall Cambridge, MA 02138Penny Pritzker Membro di spicco,CorporationCorporation Massachusetts Hall Cambridge, MA 02138Egregio Dott. Garber:Gli Stati Uniti hanno investito nelle operazioni dell’Università dia causa del valore per il paese della scoperta scientifica e dell’eccellenza accademica. Ma un investimento non è un diritto acquisito. Dipende dal fatto cherispetti le leggisui diritti civili, e ha senso solo sepromuove il tipo di ambiente che produce creatività intellettuale e rigore accademico, entrambi antitetici alla gabbia ideologica.Negli ultimi anni,non è stata all’altezza sia delle condizioni intellettuali che di quelle relative ai diritti civili che giustificano l’investimento federale.

