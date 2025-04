Il lungo viaggio di sei orfani tra le violenze della guerra in Sudan

della madre e i combattimenti violenti nella loro città, Omdurman, sei fratelli sono partiti per un’odissea di 1.600 chilometri fino a Geneina, in Darfur. La loro storia, a due anni dall’inizio del conflitto. Leggi Internazionale.it - Il lungo viaggio di sei orfani tra le violenze della guerra in Sudan Leggi su Internazionale.it Dopo la mortemadre e i combattimenti violenti nella loro città, Omdurman, sei fratelli sono partiti per un’odissea di 1.600 chilometri fino a Geneina, in Darfur. La loro storia, a due anni dall’inizio del conflitto. Leggi

Il lungo viaggio di sei orfani tra le violenze della guerra in Sudan - Karl Schembri.

