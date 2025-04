Anteprima24.it - Cassino, è sannita il nuovo procuratore capo della Repubblica

Tempo di lettura: < 1 minutoFucci, originario di Airola (Benevento), si insedierà ufficialmente venerdì prossimo alla presenza di Giuseppe Amato,generale di Roma.Fucci, volto noto nel distretto giudiziario campano e laziale, arriva acon un curriculum solido e una lunga esperienza in prima linea su indagini complesse e reati di rilevanza penale, come quelle svolte durante il periodo da sostitutoa Santa Maria Capua Vetere (Caserta), una delle aree più delicate sotto il profilo dell’infiltrazione mafiosa.Fucci ha rivestito anche la carica sia di segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati sia di vice presidente dell’Anm.“Dopo oltre trent’anni di esperienza in terra di camorra – dice all’Ansa il neoFucci – mi sono formato anche esercitando funzioni direttive.