Totti non ha dubbi Frattesi È uno dei giovani più forti Spero che la Roma investa su di lui

Totti ha rilasciato delle dichiarazioni in tema calciomercato che riguardavo il centrocampista dell'Inter Frattesi che piace molto anche alla Roma. L'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un'intervista alla piattaforma Betsson Sport in cui ha parlato di uno dei temi di mercato Inter che tiene ancora banco e cioè il caso Frattesi. Il centrocampista nerazzurro piace molto ai giallorossi ed ecco il consiglio dell'ex numero 10.

MILAN E INTER HANNO PROVATO A PRENDERTI? – «Milan e Inter spingevano più di tutte. Dopo la prima riunione con il presidente però gettavano la spugna».

Frattesi VALE L'INVESTIMENTO CHE SI PENSAVA POTESSE FARE SU DI LUI LA Roma? – «Stiamo parlando di uno dei giovani più forti in circolazione a centrocampo. Lui è tifoso della Roma, Spero che su di lui possano fare un grande investimento in futuro.

