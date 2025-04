Monfalcone resta a destra nella multietnica città cantiere trionfa la Lega La lista islamica si ferma sotto il 3

nella città italiana con uno dei tassi di abitanti stranieri più alti d’Italia, l’inclusione non vince. A Monfalcone, in provincia di Gorizia, il candidato della coalizione di centrodestra, Luca Fusan, ha trionfato con una percentuale schiacciante: 70,8% dei consensi, pari a 8.272 voti. Niente da fare per Diego Moretti, candidato del centrosinistra, che chiude con il 26,1%. Si ferma al 2,9% Bou Konate, ingegnere originario del Senegal che si è presentato con «Italia Plurale», una lista interamente islamica.La Lega si conferma primo partitoLe elezioni comunali a Monfalcone hanno visto un vero e proprio dominio della Lega, che si è confermata primo partito con il 31% dei voti. A quella percentuale andrebbe aggiunto il 24% ottenuto dalla lista «Cisint per Monfalcone», capitanata dall’ex sindaca e attuale europarlamentare Anna Maria Cisint, anche lei esponente del Carroccio. Leggi su Open.online italiana con uno dei tassi di abitanti stranieri più alti d’Italia, l’inclusione non vince. A, in provincia di Gorizia, il candidato della coalizione di centro, Luca Fusan, hato con una percentuale schiacciante: 70,8% dei consensi, pari a 8.272 voti. Niente da fare per Diego Moretti, candidato del centrosinistra, che chiude con il 26,1%. Sial 2,9% Bou Konate, ingegnere originario del Senegal che si è presentato con «Italia Plurale», unainteramente.Lasi conprimo partitoLe elezioni comunali ahanno visto un vero e proprio dominio della, che si è conta primo partito con il 31% dei voti. A quella percentuale andrebbe aggiunto il 24% ottenuto dalla«Cisint per», capitanata dall’ex sindaca e attuale europarlamentare Anna Maria Cisint, anche lei esponente del Carroccio.

