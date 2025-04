Calciomercato Juve tesoretto da 50 milioni per finanziare quell’acquisto Giuntoli prepara il piano per trattenerlo cosa sta accadendo

JuventusNews24Calciomercato Juve: tesoretto da 50 milioni per arrivare a quel giocatore! Giuntoli prepara il piano per trattenerlo, cosa sta succedendoNovità sul Calciomercato Juve raccontate da Sportmediaset. I bianconeri vorrebbero trattenere in rosa Renato Veiga, arrivato in prestito secco dal Chelsea nel mercato di gennaio.Come? Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Giuntoli potrebbe trovare il denaro necessario per acquistare il portoghese grazie ai soldi derivanti dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito. Una somma vicina ai 50 milioni di euro che permetterebbe alla Vecchia Signora di finanziare il colpo Veiga.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: tesoretto da 50 milioni per finanziare quell’acquisto! Giuntoli prepara il piano per trattenerlo, cosa sta accadendo Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24da 50per arrivare a quel giocatore!ilpersta succedendoNovità sulraccontate da Sportmediaset. I bianconeri vorrebbero trattenere in rosa Renato Veiga, arrivato in prestito secco dal Chelsea nel mercato di gennaio.Come? Secondo le ultime indiscrezioni, Cristianopotrebbe trovare il denaro necessario per acquistare il portoghese grazie ai soldi derivanti dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito. Una somma vicina ai 50di euro che permetterebbe alla Vecchia Signora diil colpo Veiga.Leggi suntusnews24.com

