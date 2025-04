Lettera43.it - Premio Strega, la polemica di Einaudi per l’esclusione di Nicoletta Verna

Leggi su Lettera43.it

Nel giorno in cui sono stati resi noti i 12 finalisti per il, giunto alla 79esima edizione, non sono mancate le polemiche per alcuni esclusi eccellenti. Tra tutti è stata l’assenza di, autrice de I giorni di Vetro, edito da, ad aver fatto più rumore. Tanto che il direttore editoriale diStile Libero, Paolo Repetti, non ha nascosto la propria delusione e la rabbia per l’eliminazione didalla dozzina. Come riportato da Repubblica, a chi gli ha chiesto se si aspettasseha risposto che questa scelta «sorprende e dispiace».Paolo Repetti: «Scelta difficile da comprendere»Repetti ha spiegato: «È una scelta difficile da comprendere per chi riconosce in lei una delle voci più solide e originali della narrativa italiana contemporanea.