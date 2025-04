Per una volta mi unisco alle parole di Renzi desecretiamo gli atti su Paragon e tutti gli spiati

Renzi.Non ho apprezzato la sua legge sulla finta nomina Rai.Non ho condiviso quel referendum sulla Costituzione.Non mi sono piaciute le sue polemiche con Report e con altri media.Voterò Sì a tutti i quesiti referendari, a cominciare da quelli sul lavoro.Tutto ciò premesso, non riesco davvero a comprendere il silenzio che ancora circonda le sue parole sul caso Paragon: lo spionaggio di artisti e cronisti, la sua richiesta al governo di desecretare gli atti e di rendere pubblici tutti i nomi degli spiati, compresi quelli dei rappresentanti della Chiesa intercettati mente parlavano con le donne e gli uomini impegnati nella salvezza delle vite degli altri.Le agenzie private che si stanno occupando della grave vicenda sanno già che si tratta di decine e decine di persone, tra loro il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e non solo. Ilfattoquotidiano.it - Per una volta mi unisco alle parole di Renzi: desecretiamo gli atti su Paragon e tutti gli spiati Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non ho mai votato per Matteo.Non ho apprezzato la sua legge sulla finta nomina Rai.Non ho condiviso quel referendum sulla Costituzione.Non mi sono piaciute le sue polemiche con Report e con altri media.Voterò Sì ai quesiti referendari, a cominciare da quelli sul lavoro.Tutto ciò premesso, non riesco davvero a comprendere il silenzio che ancora circonda le suesul caso: lo spionaggio di artisti e cronisti, la sua richiesta al governo di desecretare glie di rendere pubblicii nomi degli, compresi quelli dei rappresentanti della Chiesa intercettati mente parlavano con le donne e gli uomini impegnati nella salvezza delle vite degli altri.Le agenzie private che si stanno occupando della grave vicenda sanno già che si tratta di decine e decine di persone, tra loro il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e non solo.

