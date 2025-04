8220Fuochi d8217artificio8221 la clip della fiction Rai

fiction Fuochi d'artificio, regia di Susanna Nicchiarelli. Tratta dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, parla della Resistenza vista dal punto di vista dei bambini.1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando scoprono per caso che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro assumono così l'identità del fantomatico "Sandokan", il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall'occupazione nemica.

