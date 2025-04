Panorama.it - L’addio di Malagò apre i giochi per il futuro del Coni (con un’eredità pesante da raccogliere)

Il discorso con cui Giovanniha tracciato davanti al Consiglio nazionale delil bilancio dei suoi 12 anni, pieno di orgoglio per i traguardi raggiunti e rabbia per aver perso la partita politica sulla sua permanenza al Foro Italico, ha ufficialmente aperto iper ildello sport italiano. Per mesie i suoi sostenitori hanno lottato per andare oltre la norma che limita a tre i mandati del presidente del, appellandosi ai risultati e facendo leva sulla scadenza ormai imminente deidi Milano Cortina del febbraio 2026: tutto inutile. Ogni ipotesi di proroga, anche solo temporanea per coprire il periodo delle Olimpiadi, si è dovuta fermare davanti alla volontà del governo e del ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Nessuna deroga alla legge, la posizione è stata inflessibile e impermeabile alle pressioni perchérimanesse almeno per chiudere il lavoro iniziato su Milano Cortina.