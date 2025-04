Calcio Serie D Vigor Senigallia continueremo a cercare risorse per una Vigor forte

Senigallia, 15 aprile 2025 – Vigor Senigallia-Robert Lewis, "ci abbiamo provato ma non c'erano più le condizioni per andare avanti. Cercheremo ancora sostegno per avere una Vigor più forte, valutando meglio eventuali ingressi forti di questa esperienza negativa".Così in sintesi l'amministratore delegato Vigorino Luca Meggiorin nel corso della trasmissione LuneDiretta che come sempre su Tv Centro Marche si è occupata lunedì sera (14 aprile) del girone F di Serie D, con ospiti in studio, nell'occasione appunto Meggiorin (oltre all'ospite fisso Guido Montanari, capo servizio del Corriere Adriatico).

Calcio Serie D / Vigor Senigallia, 0-0 bruttino ma che serve alla classifica. Calcio Serie D - Vigor Senigallia e Atletico Ascoli, derby in bianco. Serie D, Vigor Senigallia-Atletico Ascoli 0-0. SERIE D. La Vigor Senigallia impatta con l' Atl. Ascoli. Calcio, Vigor Senigallia: Robert Lewis già fuori. Calcio Serie D / La Vigor Senigallia si tiene stretta il pari con l’Atletico Ascoli. Ne parlano su altre fonti

Come scrive strettoweb.com: Vigor Lamezia, è qui la festa: delusioni, fusioni, fallimenti e i disastri di Saladini, ma ora la Serie D è di nuovo realtà - La Vigor Lamezia, una delle società più longeve e storiche della Calabria, può tornare ad esultare: dopo 9 anni è di nuovo in Serie D ...

senigallianotizie.it riferisce: Vigor Senigallia, serve ancora uno sforzo - Tre giornate alla fine della serie D con la Vigor che mantiene 5 punti di vantaggio sulla zona play-out ma salvezza ancora da raggiungere.

Come scrive giornaledicalabria.it: Calcio , la Vigor Lamezia vince a Praia ed è promossa in Serie D - Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable ...