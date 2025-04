Antonino Spinalbese sul essere un padre separato Per mia figlia farei tutto anche rinnamorarmi di sua madre

essere un padre separato Vanityfair.it - Antonino Spinalbese sull'essere un padre separato: «Per mia figlia farei tutto, anche rinnamorarmi di sua madre» Leggi su Vanityfair.it L’hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez si è raccontato a cuore aperto, svelando il lato complicato dell’un

Potrebbe interessarti anche:

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi

Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati ...

Belen e Antonino Spinalbese di nuovo vicini? Pace fatta dopo anni complicati: ecco che succede

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme? Forse questo è un po’ troppo, ma una cosa è certa: i due hanno fatto pace. Ricordate gli screzi che c’erano stati, anche attraverso i ...

“Sai, Helena Pretes…”. Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, cosa è successo prima di The Couple

È ufficialmente iniziato The Couple, il nuovo programma in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio, lo stesso del Grande Fratello, gli opinionisti Francesca Barra e Luca ...

Antonino Spinalbese sull'essere un padre separato: «Per mia figlia farei tutto, anche rinnamorarmi di sua madre. The Couple, Antonino Spinalbese: "Per mia figlia, mi sono rinnamorato di sua madre e della sua famiglia". Antonino Spinalbese: «Per amore di mia figlia mi sono rinnamorato di sua madre» (Belen). The Couple, Antonino Spinalbese parla di Belen: "Per Luna Marì farei tutto, anche rinnamorami di sua madre". “Per mia figlia Luna Marì sarei disposto anche a non rifarmi una famiglia. Antonino Spinalbese, la vita privata: l’amore con Belen, il nuovo lavoro (dopo il Gf) e la tragedia del padre. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: The Couple, Antonino Spinalbese: "Per mia figlia, mi sono rinnamorato di sua madre e della sua famiglia" - I due papà single della casa si raccontano e parlano delle difficoltà da padri separati; Antonino Spinalbese in particolare, racconta come sia cambiato il suo modo di concepire la famiglia.

Come scrive fanpage.it: The Couple, Antonino Spinalbese parla di Belen: “Per Luna Marì farei tutto, anche rinnamorami di sua madre” - Nella puntata di lunedì 14 aprile di The Couple, Antonino Spinalbese parla delle difficoltà di essere un padre separato e dell'amore che prova per Luna ...

Riporta ilsussidiario.net: Antonino Spinalbese: “Mia figlia Luna Marì è la felicità”/ “Per lei mi sono rinnamorato di sua madre Belen” - Antonino Spinalbese parla di sua figlia Luna Marì a The Couple, nata dalla storia con Belen Rodriguez: "Per lei disposto a non farmi una famiglia" ...