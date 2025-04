Follow.it - 14 Aprile 2025 – L’Algeria espelle dodici diplomatici francesi

ha dichiarato persone non grate 12 agenti in servizio presso l’ambasciata e i consolatiin Algeria. Esse hanno l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 48 ore.L’Egitto ha ricevuto una proposta israeliana per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza e l’avvio di negoziati per un cessate il fuoco permanente.Un gruppo di interesse pubblico ha fatto causa a Donald Trump per le azioni sui dazi intraprese nel ‘Liberation Day’ del 2.Il presidente della Nigeria Bola Tinubu ha dichiarato che almeno 40 persone sono state uccise in un attacco a una comunità agricola cristiana nel centro-nord del paese da parte di uomini armati musulmani.Il re di Giordania Abdullah II e il presidente indonesiano Prabowo Subianto hanno assistito ad Amman alla firma di un accordo di cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di difesa.