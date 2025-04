Pellegrini contro Sinner a bordate in stile libero le sue critiche al collega lasciano l’amaro in bocca ai tifosi azzurri

Sinner, che da oggi tornerà ufficialmente ad allenarsi nelle strutture affiliate alla Federazione – anche se per il ritorno in campo ufficiale dal punto di vista agonistico bisognerà aspettare il mese di maggio, con le attenzioni del numero uno del mondo rivolte innanzitutto dal 29 aprile al 18 maggio a Roma che ospiterà l'edizione 2025 degli Internazionali Bnl d'Italia, e poi il Roland Garros – Federica Pellegrini alimenta il fuoco delle polemiche.Lei, una indiscussa campionessa dell'acqua, che accende la discussione mediatica con fiammanti dichiarazioni. E che, dopo le bordate al vetriolo di Kyrgios, si prende la scena come l'antagonista sportiva principale del fuoriclasse altoatesino in merito alla vicenda Clostebol, per la quale il 23enne di Sesto Pusteria ha patteggiato con la Wada una mini-squalifica di 3 mesi.

Federica Pellegrini contro Sinner: "Trattato in modo diverso dal 99% dei casi"

AGI - "Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti ...

Federica Pellegrini contro Sinner: “Trattato diversamente dal 99% dei casi perché…”

Le parole dell'ex nuotatrice: "Perché il caso Sinner deve essere diverso? È questa la mia domanda. E diverso è stato"

Federica Pellegrini ancora contro Sinner, tira in ballo persino il “nemico” Ceccon: “Io lo so”

Continua il dibattito intorno alle parole di Federica Pellegrini sul caso doping di Jannik Sinner. La Divina tira in ballo persino il 'nemico' Thomas Ceccon per perorare la sua tesi: "Io so cosa ...

