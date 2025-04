E stata annunciata la dozzina stregata Quello che so di te di Nadia Terranova e Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori tra i libri ammessi alla semifinale della LXXIX edizione del prestigioso premio letterario

libri semifinalisti al premio Strega. La notizia è stata diramata poco fa nel corso della conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Roma, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Restano fuori ben 69 libri proposti dagli Amici della Domenica e non mancano le sorprese, tra cui Federica De Paolis, Roberto Andò, Nicoletta Verna e Dario Franceschini. Donatella Di Pietrantonio, da dentista a scrittrice di successo: i romanzi del premio Strega 2024 X Prevale una pluralità di generi: il memoir, il romanzo distopico, l’autofiction, la graphic novel. Iodonna.it - E' stata annunciata la dozzina stregata. Quello che so di te di Nadia Terranova e Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori tra i libri ammessi alla semifinale della LXXIX edizione del prestigioso premio letterario Leggi su Iodonna.it Anche quest’anno è arrivato l’atteso appuntamento con l’annuncio dei dodicisemifinalisti alStrega. La notizia èdiramata poco fa nel corsoconferenza stampa presso la Camera di Commercio di Roma, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Restano fuori ben 69proposti dagli AmiciDomenica e non mancano le sorprese, tra cui Federica De Paolis, Roberto Andò, Nicoletta Verna e Dario Franceschini. Donatella Di Pietrantonio, da dentista a scrittrice di successo: i romanzi delStrega 2024 X Prevale una pluralità di generi: il memoir, il romanzo distopico, l’autofiction, la graphic novel.

