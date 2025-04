Il mercato dei videogiochi in Italia vale 24 miliardi nel 2024 più imprese e fatturato

Italiana continua a mostrare segnali positivi Repubblica.it - Il mercato dei videogiochi in Italia vale 2,4 miliardi, nel 2024 più imprese e fatturato Leggi su Repubblica.it Secondo il rapporto IIDEA, lo scorso anno il settore ha fatto registrare una crescita del 3%, trainata principalmente dal software. L'industriana continua a mostrare segnali positivi

Potrebbe interessarti anche:

Mercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi

di RedazioneMercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi sul taccuino dei nerazzurri I dirigenti del mercato Inter sono al ...

Mercato Juve, derby d’Italia per il colpo in Serie A! È sfida all’Inter per l’attaccante: tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, derby d’Italia per il colpo in Serie A! Tutti i dettagli e l’indiscrezione di calciomercato: che cosa filtra verso giugno Secondo quanto riportato da ...

Dazi Trump, Italia «resiliente» grazie a prodotti unici e al mercato extra Usa

Mentre le borse di tutto il mondo sbandano paurosamente sotto i colpi dei dazi annunciati da Trump, la piazza di Milano cede terreno un po? di più delle altre perché è un...

Il mercato dei videogiochi in Italia vale 2,4 miliardi, nel 2024 più imprese e fatturato. Il mercato dei videogiochi italiano cresce, ma l’industria mondiale ha qualche difficoltà. Chi innoverà nel 2025? 10 imperdibili profili da seguire nel gaming in Italia. The Games Market: nasce il primo marketplace per collezionisti di videogiochi e retrogames. Il mercato dei videogiochi in Italia vola a 2,3 miliardi di euro: ecco i 10 titoli più venduti nel 2023. Videogiochi, cresce il mercato nel 2023: l’Italia è tra i primi 5 in Europa. Ne parlano su altre fonti

Riporta repubblica.it: Il mercato dei videogiochi in Italia vale 2,4 miliardi, nel 2024 più imprese e fatturato - Questi sono i primi dati che emergono del rapporto I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria presentato oggi da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei ...

Secondo ansa.it: Il mercato audiovisivo in Italia vale 15 miliardi - Considerando l'insieme delle risorse economiche attratte, il settore audiovisivo è la componente principale dell'intero sistema della comunicazione e dello spettacolo in Italia. (ANSA) ...

key4biz.it comunica: L’audiovisivo italiano vale 15 miliardi di euro, per restare competitivi serve una visione strategica. Il Report - L'audiovisivo si conferma pilastro dell'economia culturale italiana, ma incombono nuove sfide per restare competitivo.