Secoloditalia.it - Caso Visibilia, i pm non riescono nemmeno a scrivere un’accusa chiara. I giudici: “Riformulate le imputazioni”

Leggi su Secoloditalia.it

Si è aperto con una sonora bacchettata ai pm il processo sul, che vede 16 imputati, tra i quali il ministro Daniela Santanchè. In apertura della prima udienza ihanno smontato il fascicolo sul falso in bilancio preparato dall’accusa, invitando i pm Luigi Luzi e Marina Gravina a riscriverlo. «Nel fascicolo del dibattimento non abbiamo trovato nulla a partire dai corpi di reato, i bilanci che sarebbero stati falsificati», ha detto il presidente del collegio dei, Giuseppe Cernuto, esortando la Procura a definire meglio i capi d’imputazione. Insomma, checché ne sia andata dicendo la sinistra, che ha cavalcato ilcome se Santanché fosse stata condannata, allo stato attuale nei suoi confronti non c’è neanche un atto d’accusa chiaro.Iai pm del: «Riscrivete i capi d’imputazione»«Sarebbe opportuno che l’imputazione fosse riformulata per ciascuna annualità per una valutazione più semplice», ha aggiunto il presidente del collegio, chiedendo anche una piùdefinizione delle singole posizioni e per la responsabilità degli enti: «La colpa di organizzazione – ha avvertito Cernuto – deve essere descritta».