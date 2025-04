Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità viabilità in città cantiere notturno sul tratto Urbano dell'autostrada A24L'Aquila tra le 22 di oggi alle 6 di domani mattina è prevista la chiusura aldel tratto tra la tangenziale est et porta bacio sulla carreggiata in direzione del raccordo in centro invece tra porta cavalleggeri il Lungotevere ancora per stanotte tra le 22 e le 5 sono in programma lavori di pulizia e verniciatura all'interno della galleria pasa durante le ore dei lavori la galleria verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia saranno degli a te su percorsi alternativi 10 linee di bus domani pomeriggio in centro in programma una settimana a via Molise dalle 14 possibili chiusure alin via Molise e in via di San Basilio deviazioni per lei 61 62 85 492 e 590 dettagli sumobilita.