Guardia giurata scompare a Firenze arrestato per rapina a Ferrara confessa omicidio L’ho ucciso e sepolto

rapina a Ferrara ha confessato l'omicidio della Guardia giurata scomparsa a Firenze: "L'ho ucciso e l'ho sepolto a Bilancino". Recuperato il corpo dai poliziotti della mobile delle due questure. La dinamica esatta dei fatti così come il movente restano però ancora da chiarire. Leggi su Fanpage.it Il 41enne fermato perhato l'dellascomparsa a: "L'hoe l'hoa Bilancino". Recuperato il corpo dai poliziotti della mobile delle due questure. La dinamica esatta dei fatti così come il movente restano però ancora da chiarire.

Guardia giurata scompare a Firenze, 41enne arrestato per rapina a Ferrara confessa: “L’ho ucciso e sepolto”

Un 41enne, arrestato per tentata rapina a Ferrara, durante l’interrogatorio ha confessato agli agenti di aver ucciso e seppellito il cadavere di una guardia giurata che era scomparsa improvvisamente ...

Firenze, guardia giurata scompare, 41enne arrestato per rapina a Ferrara confessa: “L’ho ucciso”

Era stato arrestato a Ferrara per aver tentato una rapina il 41enne che durante l’interrogatorio, ha confessato di aver ucciso e seppellito una guardia giurata che era scomparsa improvvisamente e ...

Guardia giurata esplode colpo di pistola contro un ladro a Roma

AGI - Una guardia giurata ha esploso un colpo di pistola ferendo alla testa uno dei ladri che, poco dopo le 19, stavano tentando di rubare all'interno di un appartamento di via Cassia 1001, a Roma. ...

