Darderi esordio vincente a Monaco O’Connell battuto

esordio vincente per Luciano Darderi all'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro, che nelle scorse settimane ha aperto la stagione sulla terra vincendo il torneo di Marrakech e salendo al 47esimo posto nel ranking, ha superato l'australiano Christopher O'Connell, numero 87 del mondo in due set, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 .

