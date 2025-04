Bonelli Avs Governo senza strategia energetica sudditi di Trump e lobby gas

Governo ha messo la fiducia sul decreto bollette dimostrando, ancora una volta, di non avere una vera strategia energetica. L'unica linea che sembra perseguire è quella della totale sudditanza agli interessi di Donald Trump e degli Stati Uniti, oggi primo produttore mondiale di gas naturale liquefatto (GNL). È paradossale, per non dire ridicolo, sentire esponenti della destra affermare che il gas americano garantirà all'Italia la sovranità energetica. È una follia: non stanno costruendo alcuna indipendenza, ma una nuova dipendenza energetica e politica che continuerà a far lievitare le bollette per famiglie e imprese”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista. Iltempo.it - Bonelli (Avs): "Governo senza strategia energetica, sudditi di Trump e lobby gas" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 “Ilha messo la fiducia sul decreto bollette dimostrando, ancora una volta, di non avere una vera. L'unica linea che sembra perseguire è quella della totale sudditanza agli interessi di Donalde degli Stati Uniti, oggi primo produttore mondiale di gas naturale liquefatto (GNL). È paradossale, per non dire ridicolo, sentire esponenti della destra affermare che il gas americano garantirà all'Italia la sovranità. È una follia: non stanno costruendo alcuna indipendenza, ma una nuova dipendenzae politica che continuerà a far lievitare le bollette per famiglie e imprese”. Così Angelo, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.

