Francesca Michielin Svolta Shock Addio al Management e Nuovi Orizzonti

Francesca Michielin, reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso professionale. Dopo quasi un decennio di collaborazione, la cantante ha annunciato la sua separazione da Latarma Management, l'agenzia di Marta Donà, aprendo un capitolo tutto nuovo nella sua carriera. Perchè Francesca Michielin Cambia Strada?Francesca non ha nascosto il suo desiderio di evolversi e mettersi alla prova con nuove sfide. La sua decisione, maturata dopo un periodo di riflessione, mira a esplorare Nuovi Orizzonti artistici e a riappropriarsi della sua libertà creativa. Un cambio di rotta audace che dimostra la sua determinazione a non restare intrappolata in schemi prestabiliti.

Francesca Michielin: Svolta Shock! Addio al Management e Nuovi Orizzonti. Ne parlano su altre fonti

