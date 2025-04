Diretta da Susanna Nicchiarelli racconta un gruppo di bambini coraggiosi che decide di mettersi al servizio dei partigiani

gruppo di ragazzini, tra favola e storia, dramma e avventura. Fuochi d’artificio, prima serie di Susanna Nicchiarelli (da stasera su Rai 1 alle 21.30), osserva la seconda guerra mondiale da un punto di vista inedito, quello di un gruppo di bambini coraggiosi che decidono di mettersi al servizio dei partigiani. Ambientata tra le Alpi piemontesi, la miniserie in tre puntate è tratta dal romanzo per ragazzi Fuochi d’artificio di Andrea Bouchard (Salani editore). Dopo quello di stasera, i prossimi due appuntamenti sono il 22 aprile e 25 aprile, giorno dell’80esimo anniversario della Liberazione. “Fuochi d’artificio”, la clip della fiction Rai X Leggi anche › Si farà la seconda stagione della serie “Costanza”? Ci sono tutti i presupposti Fuochi d’artificio serie tv: prima puntata, trama e anticipazioni. Iodonna.it - Diretta da Susanna Nicchiarelli, racconta un gruppo di bambini coraggiosi che decide di mettersi al servizio dei partigiani Leggi su Iodonna.it La Resistenza vissuta da undi ragazzini, tra favola e storia, dramma e avventura. Fuochi d’artificio, prima serie di(da stasera su Rai 1 alle 21.30), osserva la seconda guerra mondiale da un punto di vista inedito, quello di undiche decidono dialdei. Ambientata tra le Alpi piemontesi, la miniserie in tre puntate è tratta dal romanzo per ragazzi Fuochi d’artificio di Andrea Bouchard (Salani editore). Dopo quello di stasera, i prossimi due appuntamenti sono il 22 aprile e 25 aprile, giorno dell’80esimo anniversario della Liberazione. “Fuochi d’artificio”, la clip della fiction Rai X Leggi anche › Si farà la seconda stagione della serie “Costanza”? Ci sono tutti i presupposti Fuochi d’artificio serie tv: prima puntata, trama e anticipazioni.

