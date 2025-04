Cina stagione del cotone in pieno svolgimento nello Xinjiang

stagione del cotone e’ in pieno svolgimento nello Xinjiang cinese! Grazie a strumenti ad alta tecnologia, come il posizionamento satellitare BeiDou e i trattori a guida autonoma, l’agricoltura qui sembra uscita dal futuro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6096171/6096171/2025-04-15/Cina-stagione-del-cotone-in-pieno-svolgimento-nello-Xinjiang Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: stagione del cotone in pieno svolgimento nello Xinjiang Leggi su Romadailynews.it Ladele’ incinese! Grazie a strumenti ad alta tecnologia, come il posizionamento satellitare BeiDou e i trattori a guida autonoma, l’agricoltura qui sembra uscita dal futuro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6096171/6096171/2025-04-15/-del--in-Agenzia Xinhua

Potrebbe interessarti anche:

Cina: tecnologia potenzia semina del cotone nello Xinjiang

Le tecnologie aiutano a migliorare l’efficienza agricola e a ridurre i costi, mentre lo Xinjiang, la principale regione cinese produttrice di cotone, e’ entrata nella stagione della semina ...

Cina: “sci primaverile” chiude stagione record di 170 mln di turisti sui Monti Changbai

La provincia del Jilin, una forza chiave nell’economia degli sport invernali della Cina, ha salutato la stagione invernale 2024-2025 il 6 aprile presso il Beidahu Ski Resort, con l’evento di “sci ...

Cina: Harbin, +90 mln visitatori nella stagione invernale 2024-2025

La mania per gli sport invernali ha alimentato il turismo nella citta’ cinese di ghiaccio di Harbin, con il numero di arrivi turistici in crescita del 9,7% su base annua, fino a superare i 90 ...

Nota di romadailynews.it: Cina: tecnologia potenzia semina del cotone nello Xinjiang - Le tecnologie aiutano a migliorare l'efficienza agricola e a ridurre i costi, mentre lo Xinjiang, la principale regione cinese produttrice di cotone, e' ...

Si apprende da romadailynews.it: Cina: Heilongjiang, agricoltura primaverile in pieno svolgimento - All’inizio della primavera le attivita’ agricole sono in pieno svolgimento in tutta la provincia, la piu’ grande che produce cereali in Cina. ( Degli agricoltori posizionano i vassoi per le ...