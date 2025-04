25 Aprile 80 anniversario della Liberazione dal nazifascismo e la Resistenza guerra patriottica per l’indipendenza dell’Italia

Angela Casilli

Mai, come adesso, tempo di gran temperie, il termine di Resistenza è attuale, come quella lontana difesa della libertà e momento di rivendicazione di un'identità nazionale che sembrava perduta per sempre e portò, invece, alla rinascita del nostro Paese. Gli Alleati avrebbero voluto una Resistenza diversa, fatta di semplici "colpi di mano, sabotaggi, attentati" ad opera di piccoli gruppi, facilmente controllabili, per questo si opposero, finché poterono farlo, alla formazione di bande permanenti istituzionalizzate.

Invece accadde proprio quello che loro temevano: la progressiva organizzazione del movimento partigiano ebbe il significato politico di guerra patriottica per l'indipendenza del nostro Paese.

Dirà più tardi Ferruccio Parri, esponente di spicco del Partito d'Azione e responsabile militare CLNAI – Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, futuro Presidente del Consiglio dei Ministri: "A noi prima di tutto interessava il carattere dichiarato e manifesto di insurrezione nazionale".

