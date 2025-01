Bergamonews.it - Carona, il Tar respinge il ricorso per la gestione degli impianti in Val Carisole

Leggi su Bergamonews.it

. Il Tar della Lombardia ha rigettato la domanda dipresentata dalla società Sviluppo Monte Poieto Srl di Stefano Dentella contro il Comune diper l’affidamento dellasciistici in Valper la stagione 2024/2025.L’amministrazione ha comunicato l’ordinanza del Tribunale amministrativo, che si è pronunciato con parere negativo in merito alnumero 963 del 2024: la Monte Poieto contestava al Comune l’affidamento delle seggiovie della Valalla Devil Peak, avvenuto lo scorso ottobre dopo una delibera di giunta.Il Tar si è riunito in camera di consiglio mercoledì 15 gennaio e ha respinto l’appello della società.“La stagione in corso può quindi proseguire secondo gli accordi presi in fase di affidamento con la piena e completa apertura di tutto il comprensorio sciistico” precisa l’amministrazione di, che ha accolto con “particolare gioia” la decisione del Tribunale perchè “conferma, ancora una volta, la correttezza e la bontà delle decisioni prese per garantire la fruizione delle piste da sci, con positivi effetti su tutto il territorio locale”.