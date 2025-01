Oasport.it - Biathlon, Johannes Boe annuncia il ritiro a sorpresa. Saluta uno dei più grandi della storia

Boe ha clamorosamenteto il propriodall’attività agonistica. Una comunicazione giunta aalla vigilia delle mass start che chiuderanno la tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania). Il fuoriclasse norvegese, icona delnegli ultimi anni, ha deciso che appenderà al chiodo sci e carabina al termine di questa annata agonistica e dunque non parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Il commiato arriverà nel mese di marzo, dopo le finaliCoppa del Mondo a Oslo-Holmenkollen, quando lo scandinavo non avrà ancora compiuto 32 anni. Si tratta di una notizia di enorme impatto per l’intero movimento internazionale, considerando lo sconfinato palmares: cinque Sfere di Cristallo generali (sta puntando alla sesta), cinque medaglie d’oro ai Giochi (individuale a PyeongChang 2018; sprint, mass start, staffetta mista, staffetta a Pechino 2022), venti titoli mondiali, 88 affermazioni nel massimo circuito internazionale.