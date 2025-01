Oasport.it - Biathlon, Germania in festa nella staffetta femminile a Ruhpolding. Italia nelle retrovie

Leggi su Oasport.it

Giornata disulle nevi di), quinta tappa della Coppa del Mondo di. Nel land della Baviera, il quartetto tedesco ci teneva dimostrarsi in palla. Una motivazione extra l’aveva la leader della classifica generale, Franziska Preuss, nativa di Wasserburg am Inn e quindi bavarese doc.Nell’ultima frazione la teutonica ha portato a scuola tutte le avversariegestione delle serie di tiro a terra e in piedi e così è arrivata l’affermazione della, con l’uso totale di appena 4 ricariche: una con Stefanie Scherer, Selina Grotian e due con Sophia Schneider. Come detto, ci ha pensato Preuss a esprimere perfezione a confezionare questo successo davanti pubbliconte.A completare il podio sono state la Norvegia (0+10) a 17.4 e la Francia (1+7) a 25.