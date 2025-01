Inter-news.it - Barella la vera certezza a centrocampo: è in una top 4 dell’Inter – TS

Nicolòè instancabile. Tra i centrocampistiè quello che ha giocato di più. Per Simone Inzaghi è unaassoluta. Tuttosport sottolinea comesia un giocatore di caratura mondiale.INAMOVIBILE – Nicolònella scacchiera di Simone Inzaghi è non solo inamovibile ma anche imprescindibile. Insieme a Hakan Çalhano?lu ed Henrikh Mkhitaryan, Inzaghi ha costruito uno dei centrocampi più forti d’Europa. Molte delle fortunepassano dalla mediana. Un reparto fondamentale per il sistema di gioco del tecnico piacentino, dove, quest’anno, spicca per numeri e prestazioni. Il giocatore della nazionale italiana emerge anche grazie ai frequenti stop del turco, bloccatosi già quattro volte in questa stagione. Anche l’armeno si è dovuto fermare per un problema muscolare ma bisogna anche considerare che a breve compirà 36 anni.