Calciomercato.it - Atalanta-Juve, secondo round: è già fuori squadra

Dal campo al calciomercato con la nuova sfida tra nerazzurri e bianconeri, avversari martedì sera al ‘Gewiss Stadium’, pronto il. Dal campo al calciomercato è davvero un attimo e non sarebbe la prima volta. I rapporti tra i due club erano ottimi, per non dire eccellenti fino alla scorsa estate e cioè al ‘caso’ Koopmeiners. Ma i soldi, molto spesso, aggiustano tutto. E l’, di soldi, ne incasserà parecchi per il tuttocampista olandese.: è già(LaPresse) – Calciomercato.itVenendo al presente, ovvero al mercato attuale,si stanno sfidando per un calciatore ai margini della propria. Anzi, del tuttodal progetto. Non diciamorosa perché eccessivo, ma sicuramente tra gli esuberi. Parliamo di Axel Disasi, nazionale francese in uscita dal Chelsea.