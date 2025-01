Ilgiorno.it - Algani rinnova e ristruttura il locale. Loro Piana apre il nuovo showroom

Leggi su Ilgiorno.it

Rizzoli, ma non solo. Ci sono anche altre novità che riguardano la Galleria Vittorio Emanuele. L’assessorato al Demanio guidato da Emmanuel Conte comune che sono partiri in questi giorni i lavori che riguardano lo spazio del negozio di souvenir, a cui Palazzo Marino ha concesso il rinnovo senza bando, come attività storica. Come per Rizzoli, anche, con ilcontratto, sta procedendo a un restyling deldi circa 60 metri quadrati, che ha due vetrine (una in Galleria e una su piazza Scala). Non è finita. Ha appena aperto il negozio di, sul braccio laterale della Galleria, in una parte che prima era di Tod’s. Anche in questo caso, infatti, il Comune nel 2022, scaduto il contratto con Diego Della Valle, aveva messo a bando il grande negozio dividendolo in due: la parte più ampia da 188 metri quadrati è stata aggiudicata aper 2,3 milioni di euro (la base d’asta è stata più che quadruplicata) e la minore da 126 metri quadrati è stata assegnata a Damiani per 365.